17.07.2020 - 00:07 |
Osasuna, deplasmanda 10 kişi Barcelona'yı yendi!
İspanya La Liga'nın 37. haftasında 10 kişi kalan Osasuna, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yendi.
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Barcelona, Osasuna'yı konuk etti. Osasuna maçı 2-1 kazandı.
Osasuna'nın gollerini 15. dakikada Jose Arnaiz, 90+4. dakikada Roberto Torres kaydetti. Barcelona'nın golünü ise 62. dakikada Messi attı. Osasuna'da 77. dakikada Gallego kırmızı kart gördü.
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