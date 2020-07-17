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17.07.2020 - 00:07 |

Osasuna, deplasmanda 10 kişi Barcelona'yı yendi!

İspanya La Liga'nın 37. haftasında 10 kişi kalan Osasuna, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yendi.

Osasuna, deplasmanda 10 kişi Barcelona'yı yendi!
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İspanya La Liga'nın 37. haftasında BarcelonaOsasuna'yı konuk etti. Osasuna maçı 2-1 kazandı.

Osasuna'nın gollerini 15. dakikada Jose Arnaiz, 90+4. dakikada Roberto Torres kaydetti. Barcelona'nın golünü ise 62. dakikada Messi attı.  Osasuna'da 77. dakikada Gallego kırmızı kart gördü.

Osasuna, deplasmanda 10 kişi Barcelonayı yendi

 

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