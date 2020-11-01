Kolay değil, üst üste mağlubiyetler alıp, Avrupa kupalarından da elenirsen, takımın morali de, motivasyonu da sıfır olur. İyi futbol oynamasan da geçen hafta Erzurumspor karşısında üç puanı aldın. Dün gece bilhassa ilk yarı çok kötü futbol oynamana rağmen uzatmalarda Babel’in attığı golle öne geçtin.

İkinci yarı daha derli toplu, hücumu düşünen, pozisyona da giren bir Galatasaray vardı. Bunun da tek sebebi Diagne’nin sahada kaldığı sürece takımını bir kişi eksik oynatması. Ne zaman ki Senegalli forveti Fatih Terim kenara aldı, o zaman takım rahatladı. Diagne herhalde Galatasaray’ı kafasından silmiş. Sakın bana hiç kimse bu oyuncuya top gelmediğini söylemesin. Evet top gelmiyor ama bütün futbolcular bile mücadele ederken, kendisi 10 metrelik alanda en ufak bir gayret göstermiyor.

Her şeyden önce oyuna motive değil. Bunu herkes görüyor. Kim ne derse desin, Falcao çok büyük futbolcu. Erzurumspor maçında geçen hafta haksız yere oyundan atıldı. Dün de gol yollarında en büyük eksik Kolombiyalı santrfordu.

Omar ilk maçlarında çok tempoluydu, başarılıydı. Hücuma çıkıp isabetli ortalar yapıyordu. Şimdi bakıyorum milli maçtan döndüğünden beri, o futbolcu gitmiş yerine başka bir oyuncu gelmiş. Hücumda bir tek olumlu ne pası ne de ortası var. Herhalde düzelecektir. Ankaragücü karşısında ev sahibi ekibin iyi oynayamamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de Belhanda’nın sakat oluşuydu. Artık Faslı futbolcuyu eleştirmeyi herkes bırakmalı.

Terim’in elinde o kalitede, o yetenekte başka futbolcu yok. Belhanda’yı da, Feghouli’yi de kazanmak mecburiyetinde. Feghouli dünkü maçta oyuna girdikten sonra takım çok net üç gol pozisyonu buldu. Bunların ikisini Cezayirli futbolcu gole çeviremedi ama takımın oyununa kalite getirdi. Şu an için takımdaki en büyük sorun pas hataları. O kadar çok rakibin ayağına top atıyorlar ki, buna kaleci Okan Kocuk da dahil oluyor. Rakip takıma öyle bir pas verdi ki, Bolingi biraz isabetli vursa Ankaragücü’ne gol kazandıracak.

Yalnız maçın skoruna bakıp hiç kimse aldanmasın. Ankara’nın sarı-lacivertlileri gerçekten hırslı, rakibine basan, gol arayan bir futbol oynuyor. İyi bir golcüleri olsa çok rahat sonuca da gidebilirler. Türk Telekom’da Cim Bom karşısında berabere de kalabilirlerdi, galip de gelebilirlerdi. Ama başa baş ezilmeden, futbol oynadılar.