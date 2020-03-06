Unutmuyorum... 27 Aralık’taki köşe yazımda ‘Hepsi gider Fatih Terim kalır’ diye yazmıştım. Birçok kesim ise ‘Osman Şenher yanılıyorsun. Ocak ayında Terim gönderilir’ dediler. O zaman ligde Galatasaray yedinciydi. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor’un 10, Başakşehir’in 6, Trabzonspor’un 5, Fenerbahçe’nin 4, Beşiktaş’ın 3, Alanyaspor’un 2 puan gerisindeydi. Yani rakipleri ile arasında kapatması gereken 30 puan vardı.

Bugün gelinen noktaya bakın... Birçok takımdan teknik direktörler gönderildi, Fatih Terim ise yine Galatasaray’ın başında başarılarına devam ediyor. 24. haftanın puan durumuna baktığımız zaman 29 puan kapanmış. Sadece ve sadece Başakşehir ile arasında bir puan var ve takımın temposu her geçen hafta artıyor. Şu şampiyon olur, bu şampiyon olur demiyeceğim. Ama Terim’in Galatasaray’ı fark yaratarak zirveye doğru gidiyor.

Evet, çok zor maçları var. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama liderlik mücadelesinde hiçbir takımın maçı kolay değil. Yine de üstüne basa basa söylüyorum, Galatasaray’ın en zor maçı deplasmanda oynadığı Fenerbahçe derbisiydi. Takımların genel durumuna, sahaya koydukları performanslara bakıyorum... Başakşehir çok iyi mücadele ediyor. Trabzonspor, ufak tefek düşüşler yaşasa da onlar da zirvenin en büyük adayı.

Ama Galatasaray’a gelince gerçekten Onyekuru’nun, olağanüstü sürati, Falcao’nun eski kimliğine dönüşü, Ömer Bayram’ın orta sahadaki inanılmaz temposu ve mücadelesi, Mariano ile Donk’un üst seviyedeki performansı, her zaman olduğu gibi de kaptan Muslera’nın kurtarışları... Hiç abartmadan söylüyorum, Galatasaray’ı bu yarışta bir adım öne çıkarıyor.

Peki Galatasaray’da sorunlar bitti mi diye soracak olursanız! Kesinlikle bitmez, artarak devam ediyor. Görmüyor musunuz, eski başkanlar ve Galatasaray’ın ileri gelenleri diye vasıflandırılan kişiler mart ayında Başkan Mustafa Cengiz’i nasıl deviririz diye toplantılar yapıyor. Eeee haklılar da. Başkan Cengiz, namuslu, dürüst, kesinlikle kulüpte yolsuzluklara müsaade etmeyen bir görüntü çiziyor. Takımı şampiyonluğa giderken iki hafta önce futbolculara 6 milyon euro ödeme yaptı, sorun yaşamasınlar diye. Ayrıca Florya’yı geri aldı, Kemerburgaz’ın tapusunu da aldı. Ada’da bugün yarın inşaat başlayacak. Bunların yanında çok başarılı olduğu için başkanlıktan ayrılması gerektiğini düşünenlerle de uğraşıyor.

Düşünebiliyor musunuz, daha çok şey söylemek istiyorum ama terbiyem müsaade etmiyor.

Ersun Yanal’a, F.Bahçe ağır geldi

Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Tabii ki bu kulüpte teknik direktörlük yapmak çok zor bir iş. Hoca ne söylerse söylesin taraftarlar sahadaki futbolun kalitesine ve puan cetveline bakar.

Sen istediğin kadar ‘Şampiyon belli’ desen de taraftar buna inanmaz ve sonunda patlar. Mehmet Ekici, Zajc ve Ferdi Kadıoğlu’nu kullanmazsan bunun da hesabını çok ağır ödetir.

Hakemler düzeldi çıta yükseldi

Beğenirler, beğenmezler orasını bilemiyorum. Ama son haftalarda hakemlerin adalet dağıtma çıtası ilk yarıya göre %100 arttı. Bu da futbolumuza olumlu yansıyor. MHK Başkanı Zekeriya Alp ve ekibi doğru yolda.

Genç hakemlere hep güvenilmesini söyledim bugüne kadar. Genç hakemler masum hatalar yapar, buna da hiç kimse itiraz etmez diye her zaman dile getirdim. Şimdi bu genç hakemler Türk futbolunun çıtasını yükseltip, kalite getiriyor. Dilerim MHK sezon sonuna kadar bu tutumunu devam ettirir, genç hakemlere güvenir.