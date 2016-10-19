Osmanlı'nın çekindiği 2 isim var!

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Favorinin Villarreal olduğu maçta, sahada iyi bir duruş sergileyeceğiz." dedi.



Akçay, başkent temsilcisinin İspanya'nın Villarreal takımıyla UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda oynayacağı maç öncesi Osmanlı Stadı'nda kaleci Hakan Arıkan ile basın toplantısı düzenledi.



UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında karşılaşacakları Villarreal'in grubun favorisi olduğuna ve İspanyol ekolünü temsil ettiğine dikkati çeken Akçay, "Tik-tak oyununa yakın oynayan ama hem ligde hem Avrupa'da yüksek rotasyon gücünü kullanan bir takımla oynayacağız. Ligde de yenilgisiz devam ediyor Avrupa Ligi'nde de favori. Ekolün temsilcisi, olan 4-4-2 oyun formasyonundan ayrılmayan bu formatta ısrar eden bir takımla karşılaşacağız." diye konuştu.



Karşılaşma sırasında rakibin stratejisine göre plan değişikliğine gidebileceklerini dile getiren Mustafa Reşit Akçay, "Kendi oyunumuzu kabul ettirmeye de çalışacağız ve bunda ısrarcı olacağız. Rakibimizi dikkate alıp güçlü yönlerini değerlendireceğiz. Başarılı olacağımızı düşünüyorum çünkü üç kulvarda mücadele ediyoruz. Rotasyonlarla birlikte oyunumuz çok iyi seviyelerde olmasa da belli bir düzeye geldi. Favorisi Villarreal'in olduğu bir maç olmasına rağmen sahada iyi bir duruş sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Takımdaki her oyuncumuz diğerini yakalamış durumda." diyen Osmanlıspor teknik direktörü, şöyle devam etti: "Böyle olunca antrenör olarak işiniz kolaylaşıyor. Oyuncunun kendini nasıl algıladığı önemli, kupa oyuncusu mu lig oyuncusu mu Avrupa oyuncusu mu? Bizim için oyuncunun bu şekilde kendini algılaması kötü bir durum. Oyuncularımızı 2 kulvarda da kullanacağımız bilgisi bizde var. Yarın kora kor mücadele olacağını düşünüyorum."

"Soriano ve Pato'ya dikkat edeceğiz"

Akçay, karşılaşmada Villarreal'in önemli futbolcuları Soriano ve Pato'ya dikkat edeceklerini söyledi.



Soriano'nın fazla rotasyona uğramadığına vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Soriano ligde ve Avrupa'da değişmeyen oyunculardan bir tanesi. Pato ise ligde değerlendirilmeyen ama kupada değerlendirilen ve vuruş kalitesi yüksek bir oyuncu. Rakibimizin sol beki, ofansif yöne de katkı veriyor. Soriano ve Pato'ya dikkat edeceğiz."

Hakan Arıkan'ın görüşleri

Mor-sarılı ekibin kalecisi Hakan Arıkan da karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'de oynadıkları Bursaspor maçından sonra iyi dinlendiklerini belirten Hakan, "Konsantrasyonumuzu yükselttik. İyi bir futbol seyrettireceğimize inanıyoruz. İyi oynamak, futbolun gerekenlerini yapmak için sahaya çıkıyoruz. Umarım yarın da bunu yaparız." diye konuştu.

