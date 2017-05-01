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01.05.2017 - 21:45 | | ANKARA (AA)

Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: 0-0

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 29. hafta maçında Osmanlıspor sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: 0-0
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Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: 0-0
Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: 0-0
Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: 0-0
Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: 0-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 29. hafta maçında Osmanlıspor sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligde 9. sıradaki Osmanlıspor 38 puana, 8. sıradaki Atiker Konyaspor da 40 puana yükseldi. Öte yandan sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maç da 1-1 berabere bitmişti.

Kaçan Penaltı: Dk. 75 Aminu Umar (Osmanlıspor)

İLK YARI

1. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında, ceza alanı dışında topla buluşan Webo'nun arka direkteki Umar'a aktarmak istediği topa, kaleci Kaya Tarakçı altıpas içinde sahip olmayı başardı.
23. dakikada Mehmet Güven'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.
28. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma'nın yerden ceza alanına çevirdiği topa hareketlenen Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.
45+2. dakikada Pinto'nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topla ceza alanı dışında buluşan Numan Çürüksu'nun şutunda, meşin yuvarlak kalecinin ellerinde kaldı.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

48. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında ceza alanı içinde Webo ile verkaç yapan Pinto'nun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
67. dakikada Webo'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Bifouma'nın şutunda, meşin yuvarlak Douglas'a çarparak hızını kaybetti ve defans topu uzaklaştırdı.
68. dakikada Ndiaye'nin attığı sert şutta, top yandan az farkla auta gitti.
73. dakikada Ndiaye'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Regattin, kaleci Kaya Tarakçı'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
75. dakikada Umar'ın kullandığı penaltı atışında top yan direkten oyun alanına döndü. Aynı dakika içinde Pinto ile verkaç yapan Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.
Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

OSMANLISPOR: 0 - ATİKER KONYASPOR: 0

Stat: Osmanlı
Hakemler: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Erkan Akbulut

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Maher (Dk. 61 Regattin), Ndiaye, Umar, Bifouma (Dk. 82 Rusescu), Webo
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan (Dk. 16 Selim Ay), Vukovic, Douglas, Fofana (Dk. 87 Milosevic), Jonsson, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Bajic, Hora (Dk. 73 Ömer Ali Şahiner)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı Kartlar: Dk. 81 Badou Ndiaye, Dk. 90+1 Raul Rusescu (Osmanlıspor); Dk. 74 Kaya Tarakçı (Atiker Konyaspor)
Kaçan Penaltı: Dk. 75 Aminu Umar (Osmanlıspor)

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
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