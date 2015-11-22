Osmanlıspor-Çaykur Rizespor: 0-1

Galatasaray'ı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-3 deviren Çaykur Rizespor, Osmanlıspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 87. dakikada Kweuke attı.

Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Başkent temsilcisi 14 puanda kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Özgür Yankaya, Bülent Gökçü, Mehmet Cem Hanoğlu

Osmanlıspor: Artur (Dk. 67 Hakan Canbazoğlu), Vrsajevic, Szukala, Uğur Demirok, Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Umar, Ndiaye, Erdal Kılıçaslan (Dk. 82 Tisdell), Serdar Deliktaş (Dk. 77 Torje)

Çaykur Rizespor: Itandje, Orhan Ovacıklı, Ertuğrul Ersoy, Koray Altınay, Murat Duruer, Robin Yalçın, Makiadi, Mehmet Akyüz, Chevalier (Dk. 56 Deniz Kadah), Ahmet İlhan Özek (Dk. 80 Tuszynski), Kweuke (Dk. 90+2 Dhurgham İsmail)

Gol: Dk. 86 Kweuke (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Ertuğrul Ersoy, Dk. 36 Murat Duruer, Dk. 40 Makiadi, Dk. 51 Koray Altınay, Dk. 90 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Pinto, Dk. 90 Uğur Demirok (Osmanlıspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Erdal Kılıçaslan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Itandje, topu son anda kornere çeldi.

18. dakikada sağ kanattan hareketlenen Mehmet Akyüz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına ortaladı. İlk pozisyonda topa istediği gibi vuramayan Ahmet İlhan, ikinci kez şansını denedi. Kalesini zamanında terk ederek Ahmet İlhan'ın açısını kapatan Artur, gole izin vermedi.

28. dakikada Osmanlıspor gole yaklaştı. Erdal Kılıçaslan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Uğur Demirok, topu ön direkte kafayla aşırttı. Arka direkte müsait pozisyonda bulunan Mehmet Güven, topu üstten dışarı gönderdi.