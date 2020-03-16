OsmanlÄ±spor kÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda

BaÅŸkent temsilcisi, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun 28. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Giresunspor ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â

Uzun sÃ¼re 1 kiÅŸi eksik oynayan Karadeniz temsilcisi karÅŸÄ±sÄ±nda sahadan galibiyetle ayrÄ±lamayan OsmanlÄ±spor, dÃ¼ÅŸme tehlikesini iyiden iyiye hissetmeye baÅŸladÄ±.Â Ligde oynadÄ±ÄŸÄ± son 5 maÃ§ta 3 beraberlik ve 2 maÄŸlubiyet alan mor-sarÄ±lÄ± ekip, 24 puanla 16. sÄ±rada yer alÄ±yor.

Boluspor'un yÃ¼kseliÅŸe geÃ§mesiyle kÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±na gerileyen OsmanlÄ±spor'u zorlu fikstÃ¼r de bekliyor.Â KÃ¼mede kalma mÃ¼cadelesi veren baÅŸkent temsilcisi, SÃ¼per Lig'i hedefleyen takÄ±mlarla Ã¼st Ã¼ste karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak OsmanlÄ±spor, daha sonra BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u aÄŸÄ±rlayacak.

Yeni sezon Ã¶ncesi sÃ¶zleÅŸmesi biten oyuncularla yeniden anlaÅŸmayan OsmanlÄ±spor, maliyeti yÃ¼ksek futbolcularla da yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Â GenÃ§ futbolcularÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu bir kadroyla sezona baÅŸlayan mor-sarÄ±lÄ± ekip, ulusal lisans ÅŸartlarÄ±nÄ± yerine getirmediÄŸi iÃ§in Ã¼Ã§ puan silme cezasÄ± da almÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸkent ekibi, transfer yasaÄŸÄ± nedeniyle kadrosunu da gÃ¼Ã§lendirememiÅŸti.

TFF 1. Lig'de geÃ§en sezon play-off'a kalma baÅŸarÄ± gÃ¶steren OsmanlÄ±spor, Gaziantep FK'ye yenilerek SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselme ÅŸansÄ±nÄ± deÄŸerlendirememiÅŸti.

Villarreal'in yer aldÄ±ÄŸÄ± gruptan lider Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±

OsmanlÄ±spor, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarÄ±nda SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele etmiÅŸti.Â SÃ¼per Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sÄ±rada bitiren baÅŸkent ekibi, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Ä°spanya'nÄ±n Villarreal, Romanya'nÄ±n Steaua BÃ¼kreÅŸ ve Ä°sviÃ§re'nin ZÃ¼rih takÄ±mlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± L Grubu'nu zirvede tamamlayarak tarihi bir baÅŸarÄ±ya imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

Mor-sarÄ±lÄ± takÄ±m, son 32 turunda Yunanistan'Ä±n Olympiakos ekibine elenmiÅŸti.

TaÅŸdemir: "Sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz"

OsmanlÄ±spor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smet TaÅŸdemir, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TFF 1. Lig'de kalmak iÃ§in sonuna kadar mÃ¼cadelelerini sÃ¼rdÃ¼receklerini sÃ¶yledi. GenÃ§ futbolcularÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu bir kadrolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirten TaÅŸdemir, tecrÃ¼be eksikliÄŸinin bireysel hatalarÄ±n artmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â TaÅŸdemir, "SÄ±nÄ±rlÄ± bir kadroya sahibiz ancak futbolcularÄ±mÄ±z elinden geleni yapÄ±yor. Ligde son bÃ¶lÃ¼me girdik. BÃ¼tÃ¼n maÃ§lar bizim iÃ§in final. OsmanlÄ±spor'u ligde tutmak iÃ§in sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Alex Telles'ten mÃ¼thiÅŸ asistler