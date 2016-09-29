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29.09.2016 - 22:39 | | AA

Osmanlıspor liderliği kaptırdı

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarında Osmanlıspor deplasmanda Zürih'e 2-1 mağlup oldu ve zirvedeki yerini kaybetti. Atiker Konyaspor ise rakip sahada Gent'e 2-0 yenilerek grubun son sırasında kaldı.

Osmanlıspor liderliği kaptırdı
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L Grubu'ndaki ikinci maçında rakip sahada İsviçre ekibi Zürih'e 2-1 yenilen Osmanlıspor, liderliği Villarreal'e bıraktı. Atiker Konyaspor ise Belçika temsilcisi Gent'e deplasmanda 2-0 mağlup olup, H Grubu'nun sonunda yer aldı.

H Grubu'nun diğer maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, evinde ağırladığı Portekiz'in Braga takımını 2-0 geçip liderliğini korudu. L Grubu'ndaki karşılaşmada ise İspanya temsilcisi Villarreal, deplasmanda Romanya ekibi Steaua Bükreş ile 1-1'lik eşitliği bozamadı.

Maçlarda alınan skorlar ve 2 grupta oluşan puan durumları şöyle:

H Grubu

Gent (Belçika) - Atiker Konyaspor (Türkiye): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 2-0

L Grubu

Zürih (İsviçre) - Osmanlıspor (Türkiye): 2-1

Steaua Bükreş (Romanya) - Villarreal (İspanya): 1-1

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