Osmanlıspor - Torku Konyaspor: 1-2

Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 4. hafta maçında Osmanlıspor ile Torku Konyaspor karşı karşıya geldi. Ankara Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarıda Osmanlıspor 1-0 öne geçmesine rağmen, ikinci yarıda Torku Konyaspor attığı gollerle maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Goller: Dk. 31 Badou Ndiaye (Osmanlıspor); Dk. 46 Ibrahim Sissoko, Dk. 61 Alban Meha (Torku Konyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 63 Dossa Junior (Torku Konyaspor)

Kaçan Penaltı: Dk. 85 Gabriel Torje (Osmanlıspor)

İLK YARI

Maçın ilk dakikasında gelişen Osmanlıspor atağında, sağ kanattan çalımlarla son çizgiye inen Erdal Kılıçaslan, topu arka direğe ortaladı. Torje'nin gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4. dakikada Hakan Aslantaş'ın sağdan ortasında, Webo'nun penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Osmanlıspor'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına Torje geçti. Rumen futbolcunun sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sağ köşeye giden topu uzanarak çeldi ve golü önledi.

22. dakikada Torje serbest vuruştan şansını bir kez daha denedi. Torje'nin ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin bakışları arasında az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Osmanlıspor, aradığı golü Ndiaye ile buldu. Torje'nin sağdan ortasında, Torku Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Ndiaye'nin önünde kaldı. Senegalli futbolcunun, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0

40. dakikada Torku Konyaspor, Rangelov ile beraberlik şansını değerlendiremedi. Meha'nın ceza sahası sol yan çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, Rangelov penaltı çizgisine yakın noktadan kafa vuruşunu yaptı. Top kale direğini sıyırarak yandan dışarı çıktı.

42. dakikada konuk ekip bu kez Vukovic ile gole yaklaştı. Meha'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altıpasın hemen gerisinde bulunan Vukovic'in vuruşunda kaleci Ahmet Şahin, topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

46. dakikada sol köşe gönderine yakın noktada Hakan Aslantaş'tan topu kapan Meha, ceza sahasına ortasını yaptı. Sissoko kafa vuruşunda top kaleci Ahmet Şahin'in solundan ağlara gitti: 1-1

50. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahasında topa buluşan Webo'nun şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi. Torje'nin kullandığı korner vuruşunda, kaleciden seken top altıpasta Soro'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

52. dakikada Torje ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Serkan Kırıntılı uzak mesafeden gelen topu kornere çelmeyi başardı.

61. dakikada Torku Konyaspor 2-1 öne geçti. İkinci yarıda oyuna giren Bajic'in sağdan ortasında, arka direkte savunmadan seken topa ayak koyan Meha, skoru 2-1'e getirdi: 1-2

74. dakikada Erdal Kılıçaslan'ın düşürülmesi sonrası Osmanlıspor, ceza yayının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Torje'nin şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

84. dakikada Osmanlıspor penaltıdan faydalanamadı. Hakem Çağatay Şahan, Serkan Kırıntılı'nın Ndiaye'ye yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi. Torje'nin kullandığı penaltı vuruşunda Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

Karşılaşma, Torku Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

OSMANLISPOR: 1 - TORKU KONYASPOR: 2

Stat: Ankara Osmanlı (Yenikent ASAŞ)

Hakemler: Çağatay Şahan, Baki Tuncay Akkın, Serkan Gençerler

Osmanlıspor: Ahmet Şahin, Hakan Aslantaş, Numan Çürüksu, Soro, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 64 Serdar Deliktaş), Ndiaye, Torje, Musa Çağıran, Erdal Kılıçaslan (Dk. 78 Pinto), Webo (Dk. 70 Rusescu)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Torku Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Junior, Vukovic, Mehmet Uslu, Uğur İncemen (Dk. 46 Bajic), Ali Çamdalı, Meha, Holmen, Sissoko (Dk. 66 Ali Turan), Rangelov (Dk. 90 Volkan Fındıklı)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Dk. 31 Badou Ndiaye (Osmanlıspor); Dk. 46 Ibrahim Sissoko, Dk. 61 Alban Meha (Torku Konyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 63 Dossa Junior (Torku Konyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 73 Erdal Kılıçaslan (Osmanlıspor); Dk. 15 Uğur İnceman, Dk. 73 Ömer Ali Şahiner, Dk. 84 Serkan Kırıntılı (Torku Konyaspor)

Kaçan Penaltı: Dk. 85 Gabriel Torje (Osmanlıspor)

MAÇTAN NOTLAR

Terör olaylarına tepki

Osmanlıspor-Torku Konyaspor maçında terör saldırıları protesto edildi. Takımlardan Osmanlıspor, ay-yıldızlı, Torku Konyaspor da "Teröre karşı birlikteyiz" ifadesinin yer aldığı Türk bayraklı siyah tişörtle ısınmaya çıktı. Karşılaşma öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Takımlar, seremonide ise "Teröre karşı birlikteyiz" yazılı pankart açtı. Osmanlısporlu oyuncular, ayrıca terör olaylarında şehit düşenler anısına siyah bant taktı. Tribünlerde de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atılırken, dev Türk bayrağı açıldı.