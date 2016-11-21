Osmanlıspor ve Konyaspor'un UEFA maçlarının hakemleri...

Steaua Bükreş - Osmanlıspor maçını Paolo Mazzoleni yönetecek

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Osmanlıspor'un Romanya'nın Steaua Bükreş takımı ile 24 Kasım 2016 Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Nationala Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli yapacak. Riccardo Di Fiore'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlikleri ise Marco Guida ve Massimiliano Irrati olacak.

Shakhtar Donetsk - Atiker Konyaspor maçını Kevin Clancy yönetecek

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor 'un, deplasmanda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla oynayacağı karşılaşmanın hakemleri açıklandı.

Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek. Kevin Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Douglas Potter, ilave yardımcı hakemleri ise Steven McLean ve Donald Robertson olacak.