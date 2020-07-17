17.07.2020 - 16:23 | | ANKARA (AA)
OsmanlÄ±spor'da bir çalÄ±ÅŸanÄ±n koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±
TFF 1. Lig ekiplerinden OsmanlÄ±spor'un bir tesis Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n BatÄ±kent tesislerimizde tÃ¼m oyuncu, teknik ekip, yardÄ±mcÄ± personel ve tesis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za Kovid-19 testi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Testler sonucunda bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±zda Kovid-19 sonucu pozitif tespit edilmiÅŸtir. Testi pozitif Ã§Ä±kan Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±zÄ±n takip ve tedavi sÃ¼reciyle ilgili prosedÃ¼r uygulanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.