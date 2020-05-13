Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Osmanlıspor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi
13.05.2020 - 18:03 | | AA

Osmanlıspor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktörİsmet Taşdemir, yeni yönetimin teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığını kendilerine ilettiğini söyledi.

Osmanlıspor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi
ABONE OL

Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent ekibinde başkan değişikliğinin yaşandığını hatırlatarak, "Yeni yönetim ayrılık kararı aldı. Bizimle çalışmak istemediklerini, son 6 haftaya kan değişikliğine giderek girmek istediklerini belirttiler. Biz de saygıyla karşıladık. Henüz resmi olarak yollarımızı ayırmadık. İşin resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Resmi işlemlerin 1-2 gün içerisinde hallolmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor, İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Başkent ekibi, 28 haftası tamamlanan TFF 1. Lig'de 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

Osmanlısporda İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Gerrard'ın Efsanevi Kariyer Yolculuğu

    Zeynep Demirel ve kızının keyifli anlarını izliyoruz...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Formula 1 Dünya Şampiyonası 70 yaşında

    Formula 1 Dünya Şampiyonası 70 yaşında

    Eski Real Madridli futbolcu Congo gözaltına alındı

    Eski Real Madridli futbolcu Congo gözaltına alındı

    Bülent Uygun'dan Türk futboluna ekol önerisi...

    Bülent Uygun'dan Türk futboluna ekol önerisi...
    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan taraftarlara teşekkür

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan taraftarlara teşekkür

    Sıradaki Haber