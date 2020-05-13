Osmanlıspor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent ekibinde başkan değişikliğinin yaşandığını hatırlatarak, "Yeni yönetim ayrılık kararı aldı. Bizimle çalışmak istemediklerini, son 6 haftaya kan değişikliğine giderek girmek istediklerini belirttiler. Biz de saygıyla karşıladık. Henüz resmi olarak yollarımızı ayırmadık. İşin resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Resmi işlemlerin 1-2 gün içerisinde hallolmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor, İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Başkent ekibi, 28 haftası tamamlanan TFF 1. Lig'de 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

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