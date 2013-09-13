Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Öten: Elazığ'a galibiyet için gideceğiz
13.09.2013 - 13:28 |

Öten: Elazığ'a galibiyet için gideceğiz

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, lige verilen arada takıma ciddi takviyeler yaptıklarını, Elazığ'a galibiyet için gideceklerini söyledi.

Öten: Elazığ'a galibiyet için gideceğiz
ABONE OL

Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasman veya iç sahanın fark etmediğini, artık Süper Lig'de her maçın zor olduğunu belirtti.

Lige sürpriz Fenerbahçe galibiyetiyle başladıklarını, ancak Sivasspor ve Kasımpaşa karşısında yenilgiler aldıklarını anımsatan Öten, "Alınan iki mağlubiyet hoş olmadı, ama takımdaki eksikleri görmemizi sağladı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma ciddi takviyeler yaptık. Elazığ'a galibiyet için gideceğiz" diye konuştu.

Oyuncuların verilen arada çok iyi çalıştığını ve hazır durumda olduklarını ifade eden Öten, sahadaki performansın neticeyi belirleyeceğini dile getirdi.

Sanica Boru Elazığspor karşısında kazanmamaları için bir mazaretlerinin olmadığını vurgulayan Öten, "Elazığ son oynadığı maçta Kayserispor karşısında önemli bir galibiyet aldı. Pazar günü daha iyi motive olan takım, sahadan galip ayrılacak. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  2. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
  3. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
  4. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
  5. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!

Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Altınordu'ya 1 puan yeter

Altınordu'ya 1 puan yeter

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Sıradaki Haber