Öten: Elazığ'a galibiyet için gideceğiz

Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasman veya iç sahanın fark etmediğini, artık Süper Lig'de her maçın zor olduğunu belirtti.

Lige sürpriz Fenerbahçe galibiyetiyle başladıklarını, ancak Sivasspor ve Kasımpaşa karşısında yenilgiler aldıklarını anımsatan Öten, "Alınan iki mağlubiyet hoş olmadı, ama takımdaki eksikleri görmemizi sağladı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma ciddi takviyeler yaptık. Elazığ'a galibiyet için gideceğiz" diye konuştu.

Oyuncuların verilen arada çok iyi çalıştığını ve hazır durumda olduklarını ifade eden Öten, sahadaki performansın neticeyi belirleyeceğini dile getirdi.

Sanica Boru Elazığspor karşısında kazanmamaları için bir mazaretlerinin olmadığını vurgulayan Öten, "Elazığ son oynadığı maçta Kayserispor karşısında önemli bir galibiyet aldı. Pazar günü daha iyi motive olan takım, sahadan galip ayrılacak. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.