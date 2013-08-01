Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Öten: Maçlar gündüz oynanmaz
01.08.2013 - 14:42 | | Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

Öten: Maçlar gündüz oynanmaz

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in 'Futbol maçları gündüz oynansın. Gece oynanınca işin içine içki giriyor' açıklamasına, konunun yayıncı kuruluş tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Öten, "Ancak benim şahsi görüşüm maçların gündüz oynanacağını sanmıyorum" dedi.

Öten: Maçlar gündüz oynanmaz
ABONE OL

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in 'Futbol maçları gündüz oynansın. Gece oynanınca işin içine içki giriyor' açıklamasına, konunun yayıncı kuruluş tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Öten, "Ancak benim şahsi görüşüm maçların gündüz oynanacağını sanmıyorum" dedi.

Spor Müsabakaları Güvenlik Çalıştayı'ndaki konuşmasında futbol maçlarının güvenlik gerekçesiyle gündüz oynanması konusuna değinen TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in "Sayın Bakanımızın söylediği bir şey vardı. Bunda hemfikirim. Kulüplerimizden rica ediyorum, maçlar gündüz oynansın. Gece oynandıkça işin içine içkiye kadar her şey giriyor ve seyirci daha agresif oluyor. Bunlar da futbolun güzelliklerini bozuyor" sözlerini değerlendiren Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, gece maçlarının daha uygun ve zevkli olduğunu belirtti. Öten, "Böyle bir kararın hemen alınacağını düşünmüyorum. Ülkemizde bir yayıncı kuruluş gerçeği var. Bu konuların yayıncı kuruluş tarafından da değerlendirilmesi gerekir. Kendi şahsi görüşüm maçların gündüz oynanacağını düşünmüyorum. Sayın Demirören'in o anlık söylemiş olduğu bir söz olarak düşünüyorum,"dedi.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?
  4. Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?
    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?
  5. TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi
    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış

Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış

Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı

Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı

Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi

Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi

Sıradaki Haber