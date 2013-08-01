Öten: Maçlar gündüz oynanmaz

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in 'Futbol maçları gündüz oynansın. Gece oynanınca işin içine içki giriyor' açıklamasına, konunun yayıncı kuruluş tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Öten, "Ancak benim şahsi görüşüm maçların gündüz oynanacağını sanmıyorum" dedi.

Spor Müsabakaları Güvenlik Çalıştayı'ndaki konuşmasında futbol maçlarının güvenlik gerekçesiyle gündüz oynanması konusuna değinen TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in "Sayın Bakanımızın söylediği bir şey vardı. Bunda hemfikirim. Kulüplerimizden rica ediyorum, maçlar gündüz oynansın. Gece oynandıkça işin içine içkiye kadar her şey giriyor ve seyirci daha agresif oluyor. Bunlar da futbolun güzelliklerini bozuyor" sözlerini değerlendiren Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, gece maçlarının daha uygun ve zevkli olduğunu belirtti. Öten, "Böyle bir kararın hemen alınacağını düşünmüyorum. Ülkemizde bir yayıncı kuruluş gerçeği var. Bu konuların yayıncı kuruluş tarafından da değerlendirilmesi gerekir. Kendi şahsi görüşüm maçların gündüz oynanacağını düşünmüyorum. Sayın Demirören'in o anlık söylemiş olduğu bir söz olarak düşünüyorum,"dedi.