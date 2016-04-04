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HaberlerKonyaspor Haberleri Öten: 'Mücadele, olumlu sinyaller verdi'
04.04.2016 - 11:25 | | AA

Öten: 'Mücadele, olumlu sinyaller verdi'

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Torku Konyaspor'un başkan yardımcısı Kerem Öten, Banvit'e 92-90 yenildikleri maçta gösterilen mücadelenin takımın geri kalan maçları için olumlu sinyaller verdiğini söyledi.

Öten: 'Mücadele, olumlu sinyaller verdi'
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Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakayı son dakikaya kadar önde götürdüklerini belirterek, "Son hücumu iyi kullanamadık ve 2 sayıyla maçı kaybettik. Gösterilen mücadele, takımımızın geri kalan maçları için olumlu sinyaller verdi. Yeni transferlerimiz de takımımıza iyi uyum sağladı, ancak maça yine tam kadro çıkamadık. Reynolds ve Plisnic'in sakatlıkları vardı. Onların da takıma dönmesiyle inşallah kalan maçlarımızı kazanırız." diye konuştu.

Ligin 25. haftasında sahalarında Demir İnşaat Büyükçekmece ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kerem Öten, "Demir İnşaat Büyükçekmece maçını kazarak, lige tutunmaya çalışacağız. Bu maçta taraftarımızın da yanımızda olmasını istiyoruz. Onlarla beraber çıkışa geçmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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