"Oyuncularımı ve kendimi yedirmem"

BİLAL MEŞE

Türkiye Futbol Direktörü, Ukrayna maçına çıkacak oyuncularını korumak zorunda olduğunun altını çizdi, “Ahlaksızca ifadelerden ve yapılan servislerden derin üzüntü duyuyorum. Beni planlarının önünde görenlere, suni yıpratma çabası içinde olanlara kadroya aldığım veya almadığım futbolcularımı da kendimi de asla yedirmem” dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ukrayna maçı öncesi merakla beklenen basın toplantısında kadroya çağırmadığı oyuncularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ay-yıldızlı oyunculara her koşulda sahip çıkacağının altını çiken Terim şunları söyledi:

- Ukrayna ve İzlanda ile iki zorlu maça çıkacağız. Teknik ve taktik anlamda bu maçlara iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmaları sahaya yansıtabilirsek ümit ediyorum ki düşündüğümüz şekilde yolumuza devam ederiz. Statta ve televizyon başında bizi destekleyecek halkımızdan dualarını, iyi dileklerini esirgememelerini rica ediyorum.

- Medyayı ve kamuoyunu yakından takip ediyorum. Yazılanları, söylenenleri biliyorum. Maçlar öncesi servis edilen, yazılan, duyumla, yalanla beslenmeden dolayı kızmamı, patlamamı, ağzıma geleni söylememi bekliyorsunuz ama ben bu planların parçası olmayacağım. Görevimin ve pozisyonumun sorumluluğu içinde davranmaya ve ihtiyacımız olan sakinliği göstermeye çalışacağım.

- Son günlerde milli takım kadrosuna aldığım veya almadığım oyuncularla ilgili kabul edilemez yazı ve yorumlar var. Ahlaksızca, haksız ve karalayıcı ifadelerden ve servislerden derin üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Hakikaten çok derin üzüntü duyuyorum. Çirkin itham ve iddiaların hepsiyle tek tek mücadele edeceğimden emin olabilirsiniz.

- Ben meselenin şahsi olmadığını dile getirmiştim. Beni planlarının önünde görenlere, suni yıpratma çabası içinde olanlara kadroya aldığım veya almadığım oyuncularımı da kendimi de yedirmem. Bu oyuncular bu ülkenin evlatlarıdır. Yaşananlar ne olursa olsun kimseye haksızlık yapılmasına seyirci kalmam.

- Türk futbolunun geleceği için herkesi aklı selime ve sağduyuya davet ediyorum. Bir olmaya, birlik olmaya ihtiyacımız var. Oyuncularımız inşallah ihtiyacımız olan duyguyu göstececek şekilde sahaya çıkacaklar. Biraz daha dikkat, hassasiyet ve özen istiyorum.

- Kadroda olmayan oyuncularla ilgili soru almayacağım. Oyuncularımı korumak ve kollamak benim görevim. Sahaya çıkacak oyunculara haksızlık etmek istemem. Onları olumsuz duygulardan korumam lazım. Yoksa sorularınıza her zaman yanıt verebilirim. Bu çocuklara sahip çıkın, bunlar bizim çocuklarımız. Allah yolumuzu açık etsin.

Ömer Toprak açıklaması

Ömer Toprak’ı uzun süre sonra kadroya çağırmasını da değerlendiren Fatih Terim şunları söyledi: “Yaşanan bir olaydan sonra almadık. O arada sakatlıklar da oldu. Bugün kendisi burada. Benim şahsi olarak kimseyle bir işimin olması mümkün değil. Ben Antalya’da bu iş prim meselesi değil dedim, ama öyle söylendi. Benim bir gün dışarıdaki herhangi bir oyuncuya geniş kadroyu yollamadığım olmadı. Biz bu geniş kadroları Ömer’e her zaman gönderdik. Alsam da, almasam da onlar benim evladım. Caner’e de gerekçeyi ben açıkladım, o da rahatladı. Belki Hasan Ali iyi olsaydı hiç almayacaktım.”

‘Emre çok doğru yaptı’

Emre Mor’un son 3 ayda herkesin gönlüne girdiğini anlatan Fatih Terim, “Çok yetenekli bir oyuncu. Borussia Dortmund’a gitmekle çok doğru bir transfer yaptı. Maçlarda süre almasına çok seviniyorum” dedi. Terim, “Hatta Fransa’daki ilk basın toplantısında doğru oynamayı öğrenirse, olağanüstü yetenekleriyle beraber çok önemli işler yapacak demiştim. Aynı fikirdeyim. Her geçen gün iyiye gidiyor. Emre’nin özellikle son bölgede zaten olağanüstü şahsi yetenekleri var, kimsede olmayan. Bir de arkadaşlarıyla kontak yapabilirse çok daha iyi olacak. Emre, her geçen gün Türk Mili Takımı için önemli bir silah olmaya başladı” ifadelerini de kullandı.

‘Atasözünü buldum’

Fatih Terim gündemdeki spekülasyonlarla ilgili çok güzel bir atasözü bulduğunu dile getirdi. Deneyimli hoca, “Herkes çok iyi dinlesin. ‘Göz o ki dağın arkasını göre, akıl o ki başına geleceği bile’ atasözümüzden hareketle benim çok uzun süre önce fark ettiğim gerçekleri görmeye daha yeni başladılar. Bu sürecin kişisel olmadığı, bir teknik adam kararı veya oyuncu tepkisine indirgemek olduğunu önümüzdeki günlerde daha net görürürüz diye düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Shevchenko’ya övgü

Ay-yıldızlı hoca, Ukrayna’nın dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu ifade etti. Teknik Direktör Shevchenko ile Milan’da 5-6 ay çalıştıklarını hatırlatan Fatih Terim, “Kendisi gelmiş gelmiş en büyük oyunculardan biridir. Unutulmazlar arasına girmiştir. Büyük bir antrenör olacaktır. Ben kaybedersem gider elini sıkarım. Tebrik etmekten büyük keyif alırım. Çünkü buna değer bir insandır. Ukrayna’nın başında Shevchenko varsa daha dikkatli olmalıyız” dedi.