Ozan Kabak gelişmesi! Menajerleri Milan tesislerinde...

Stuttgart'ta gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak adım adım Milan yolunda...

İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio, 19 yaşındaki stoperin menajerleri Fazıl ve Fırat Özdemir kardeşlerin Milan kulübünün tesislerine giderek İtalyan yöneticilerle masaya oturduğunu duyurdu.

Di Marzio'nun sitesinde ve sosyal medya hesabında iki menajerin Milan tesislerine arabayla girdiği fotoğrafları paylaştı.

Haberde ayrıca Milan'ın Bayern Münih gibi Ozan Kabak'ın sözleşmesinde yer alan "15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini yürürlüğe koymaya hazır olduğu ve görüşmede transfer için son detayların masaya yatırıldığı bilgisi paylaşıldı.