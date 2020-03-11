Ozan Kabak, Gillette Türkiye’nin İlk Marka Elçisi Oldu!

Sergilediği başarılı performansla Türk futbolunun yükselen değerlerinden genç futbolcu Ozan Kabak, Gillette Türkiye’nin ilk marka elçisi oldu. Kabak’ın sahadaki hakimiyetinden esinlenilerek oluşturulan reklam kampanyasında genç yetenek, futbolseverleri 3 yöne dönebilen oynar başlık teknolojili yeni Gillette Mach3 Turbo ile #TıraşaYönVer’meye davet ediyor.

Gelişime her zaman açık olduğunu her fırsatta gösteren Ozan Kabak, ülkemizi başarı ile temsil ettiği Bundesliga’nın en köklü kulüplerinden Schalke 04 ve Türkiye Milli Takım formasını başarıyla taşımaya devam ediyor. Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan, Türkiye A Milli Futbol Takımı’mızın önemli kozları arasında yer alan genç savunma oyuncusu, yeni Mach3 Turbo ile #GilletteGibi tarzıyla sahalarda olacak.

Ozan’ın tercihi 3 yönlü oynar başlık teknolojisi ile Gillette Mach3 Turbo!

Kazanma yolunda mücadeleyi bırakmayan, sadece başarısı ile değil saygısıyla da öne çıkan ve sporcu kişiliği ile gelecek nesillere de ışık tutan Ozan Kabak, tıraşta kusursuz hakimiyet için 3 yönlü oynar başlık teknolojisi ile yeni Mach3 Turbo’yu tercih ediyor. Satışa sunulduğu ilk günden itibaren 20 yılın en büyük inovasyonu ile yenilenen Mach3 Turbo, 3 yöne oynar başlıklı teknolojisi ile yüz kıvrımlarına kusursuz bir biçimde uyum sağlayarak en zor bölgelerde bile kolayca sinekkaydı tıraş sağlıyor. Ayrıca daha keskin bıçakları ve daha uzun süre dayanan kayganlaştırıcı bantları ile tıraş konforunu en üst düzeye çıkarıyor.

Gillette Türkiye iş birliği ile ilgili konuşan Ozan Kabak; “Tıraş denilince akla ilk gelen, böyle lider bir markanın temsilcisi olmak çok gurur verici. Bundan sonra beni sahalarda #GilletteGibi tarzımla görebileceksiniz. Reklam filmimizde de Gillette’in yeni ürünü Mach3 Turbo’nun oynar başlık teknolojisini futbolda görmeyi sevdiğimiz hareketlerle canlandırdık, ilk reklam filmimdi, çok keyifli geçti, umarım beğenirsiniz. Şimdi son dönemin en büyük inovasyonu Gillette Mach3 Turbo ile tüm erkekleri #TıraşaYönVer’meye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.