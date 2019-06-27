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27.06.2019 - 01:11 |

Ozan Kabak kampa gitmedi

Stuttgart’tan ayrılmak için gün sayan milli oyuncunun 15 milyon euroluk ayrılma maddesi karşılığında veda edeceği bu yüzden takıma katılmadığı belirtildi.

Ozan Kabak kampa gitmedi
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ONUR DİNÇER

15 milyon euro serbest kalma bedeli olan Stuttgartlı Ozan Kabak, takımın kampına götürülmedi, transferinin an meselesi olduğu belirtildi.

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, “Ozan Kabak’ın bizimle yola devam edeceğine inanmıyorum. Ancak bu maddeler de sonsuza dek geçerli değil. Onu alacak bir kulüp olacak. Ozan’ın transferi birkaç saat ya da birkaç gün içinde resmileşebilir” dedi.

Ozan Kabak’ın yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımıyla birlikte olmadığı öğrenildi. Stuttgart çalışmalarını Avusturya’nın Kitzbühel kentinde sürdürürken, Ozan’ın takımla birlikte burada bulunmadığı belirlendi. Futbolcunun transfer olacağına kesin gözüyle bakılması ve yakın bir tarihte transferinin gerçekleşmesi beklendiği için takımla çalışmalara dahil edilmediği tespit edildi.

Takımın ikinci lige düşmesiyle artık kulüpte kalmasının kesinlikle beklenmediği Ozan Kabak ile ilgilenen ekiplerin Bayern Münih, Schalke, Mila, Atletico Madrid ve bazı İngiliz ekipleri olduğu aktarıldı.

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