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03.02.2021 - 12:04 | | İSTANBUL (AA) -

Ozan Kabak, Liverpool formasını giymek için sabırsızlanıyor

Schalke 04'ten Liverpool'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, "Her zaman bu kulübe gelmek ve bu etkileyici statta harika taraftar önünde oynamak istemiştim. Benim için bir hayaldi ve hayalim gerçeğe dönüştü" dedi.

Ozan Kabak, Liverpool formasını giymek için sabırsızlanıyor
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Almanya ekibi Schalke 04'ten İngiltere'nin Liverpool takımına satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu Ozan Kabak, hayalinin gerçek olduğunu söyledi. 

Ozan Kabak, kulüp televizyonuna verdiği ilk röportajda Liverpool'u çocukluğundan beri desteklediğini belirterek "Burada olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Bir an önce sahaya çıkarak kendimi göstermek istiyorum. Her zaman bu kulübe gelmek ve bu etkileyici statta harika taraftar önünde oynamak istemiştim. Benim için bir hayaldi ve hayalim gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir futbolcu olmayı hedeflediğini kaydeden 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kendimi çok geliştirmem gerek. Yeteneğim var ama daha fazla gelişim göstererek takıma girmeliyim. Takımda birçok üst seviye oyuncu var. Ben de antrenman ve maçlarda daha fazla çalışarak takıma yardım etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Takımın oyun tarzına da değinen genç futbolcu, "Liverpool yüksek seviyede pres yaparak hücum futbolu oynuyor. Böyle olunca bazen geride boşluk kalabiliyor. Bu yüzden Liverpool stoperlerinin hızlı olması gerekiyor. Ayrıca geriden oyun kuran bir takım ve bunun için tekniğiniz iyi olmalı. Bu açılardan baktığımda Liverpool'un oyun tarzına uyduğumu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp'un en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu ifade eden Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erdiğinde taraftarın önünde sahaya çıkıp "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" şarkısını duymak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Ozan Kabak, Liverpool formasını giymek için sabırsızlanıyor

 

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