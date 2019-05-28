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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri "Ozan Kabak, Stuttgart'tan ayrılacak"
28.05.2019 - 14:08 |

"Ozan Kabak, Stuttgart'tan ayrılacak"

Stuttgart’ın küme düşmesi durumunda sözleşmesinde 15 milyon euroya ayrılma opsiyonu bulunan Ozan Kabak için, yola başka bir ekipte devam edeceği yorumları yapıldı.

"Ozan Kabak, Stuttgart'tan ayrılacak"
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Almanya’da play-out maçında Union Berlin’e elenen Stuttgart’ta Ozan Kabak’ın takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Bir çok oyuncunun kırmızı-beyazlı ekiple yollarını ayırması beklenirken Türk savunmacının da bu isimler arasında yer aldığı, kontratındaki bir maddenin de gidişini kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Ozan Kabak’ın Alman ekibiyle olan sözleşmesinde, takımın küme düşmesi halinde 15 milyon euro karşılığında serbest kalacağına yönelik bir madde bulunduğu ortaya çıktı. Galatasaray’dan Stuttgart’a 11 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan futbolcunun ilerde çok daha yüksek fiyata satılmasının beklendiği ancak bu durumda çok daha düşük bir bedel karşılığında ayrılma durumunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Alman basını bu durumda Ozan Kabak’ın ikinci ligde top koşturmayacağı ve takımdan ayrılacağı yorumları yaptı. Ülkeye transferinde Bayern Münih’in ilerisi için kendisiyle ilgilenebileceği söylenen 19 yaşındaki futbolcuya ilgi gösteren kulüpler arasında Atletico Madrid’in de ismi geçmişti.

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