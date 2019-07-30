Ozan Kabak transferi el yakacak

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Ozan Kabak’ın Schalke ile olan kontratındaki serbest kalma bedeli ortaya çıktı. Stuttgart’a 15 milyon euro ödeyerek milli futbolcuyu kadrosuna katan Alman ekibinin oyuncunun sözleşmesine de yeni bir serbest kalma maddesi ekledi.



Kicker’in haberine göre 2024’e kadar sözleşme imzalayan 19 yaşındaki futbolcuyu Schalke’den transfer etmek isteyecek kulüpler, 50 milyon euro’yu gözden çıkarmak zorunda kalacak. Mavi-beyazlıların teknik direktörü David Wagner, Ozan Kabak’ı “Avrupa’nın en büyük defansif yeteneklerinden biri” olarak tanımlamıştı.