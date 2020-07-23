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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli
23.07.2020 - 07:00 |

Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli

Galatasaray’dan önce Stuttgart’a giden, ardından Schalke’nin yolunu tutan Ozan Kabak, Almanya’da sezonun ‘en’leri arasında gösterildi.

Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli
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ONUR DİNÇER

Transfermarkt tarafından hazırlanan ‘Bundesliga’nın en değerli 20 yaş ve altı oyuncuları’ listesinde milli futbolcuya da yer verildi.

29 milyon euro değeriyle gösterilen Ozan Kabak, bu sezon ligde 26 maçta forma giydi, 3 gol kaydetti. Ozan’ı bu yaş grubunda sadece üç futbolcu geçti. Borussia Dortmund’dan Sancho 117 milyon euro gösterilirken, takım arkadaşı Haaland da bu sezon attığı gollerle değerini 72 milyon euroya çıkardı.

Bu iki oyuncuyu takip eden üçüncü isim ise Alphonso Davies... Bayern Münih’in sol bekinin piyasa değeri ise 60 milyon euro...

Ozan Kabaka övgü: Genç, güçlü ve değerli

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