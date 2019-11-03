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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Ozan Kabak'ın gol attığı maçta gülen Schalke 04
03.11.2019 - 22:24 | | Temel ELCİVAN / DUİSBURG (DHA) -

Ozan Kabak'ın gol attığı maçta gülen Schalke 04

Almanya Bundesliga 10'uncu hafta karşılaşmasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Schalke 04, deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

Ozan Kabak'ın gol attığı maçta gülen Schalke 04
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WWK Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı Baier ve Lichtsteiner'in (KK) attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

60'da Finnbogason'un penaltı golüyle öne geçen Augsburg'a yanıt 71'de Ozan ile Schalke'den gelirken, 82'de Harit maçın son golünü kaydederek skoru tayin etti: 2-3.

Ozan Kabak müsabakaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. Ozan Kabak ayrıca bu maç ile birlikte Schalke 04 formasıyla Bundesliga'da ilk kez ilk 11'de yer aldı.

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