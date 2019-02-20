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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Ozan Kabak'ın yüzü gülmüyor
20.02.2019 - 08:42 |

Ozan Kabak'ın yüzü gülmüyor

Ara transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart’a transfer olan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart zor günler geçiriyor.

Ozan Kabak'ın yüzü gülmüyor
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Devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart’ın yolunu tutan 18 yaşındaki Ozan Kabak, yeni takımında galibiyet yüzü göremedi. Genç oyuncu, 4 maçta da 90 dakika sahada kalırken, Stuttgart 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Alman ekibi, bu karşılaşmalarda rakip filelere 4 gol gönderirken, kalesinde tam 12 gol gördü. Bu sonuçların ardından Stuttgart düşme hattına kadar geriledi.

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