Ozan Kabak'ın yüzü gülmüyor

Devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart’ın yolunu tutan 18 yaşındaki Ozan Kabak, yeni takımında galibiyet yüzü göremedi. Genç oyuncu, 4 maçta da 90 dakika sahada kalırken, Stuttgart 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Alman ekibi, bu karşılaşmalarda rakip filelere 4 gol gönderirken, kalesinde tam 12 gol gördü. Bu sonuçların ardından Stuttgart düşme hattına kadar geriledi.