Ozan Kabaklı Stuttgart bozguna uğradı!

Bundesliga'nın 30. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, deplasmanda Augsburg'a 6-0 mağlup oldu.

Augsburg'un gollerini 11. ve 18. dakikada Andre Hahn, 29. ve 58. dakikada Philipp Max, 53. ve 69. dakikada Marco Richtert kaydetti. Milli futbolcu Ozan Kabak sahada 90 dakika görev yaptı.

Augsburg, bu galibiyetle beraber 31 puana ulaştı ve kümede kalma yolunda önemli bir virajı atlattı. 21 puanda kalan Stuttgart ise 16. sıradaki yerinde kaldı. Stuttgart sezonu bu basamakta bitirmesi durumunda 2. Bundesliga'yı üçüncü sırada bitiren takımla play-out oynayacak.