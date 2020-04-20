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20.04.2020 - 22:08 | | AA

Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım

Ozan Kabak, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya teşvik olması açısından başlatılan Yan Adım Yarışması'na katıldı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya teşvik olması açısından başlatılan Yan Adım Yarışması'na, 45 saniyede gerçekleştirdiği 83 yan adımla katıldı.

Genç yıldız Ozan Kabak, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, "Evde kaldığımız bu dönemde hareket etmek önemli. Ben, bugün 45 saniyede 83 çılgın yan adım atmayı başardım diye yazarak, takipçilerine "Sizden kaç adım gelir" diye sordu.

Ozan Kabaktan 83 çılgın adım

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Ozan Kabaktan 83 çılgın adım

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