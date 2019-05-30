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30.05.2019 - 13:31 |

Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali

Bundesliga'da Stuttgart ile küme düşen milli yıldız Ozan Kabak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali
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Galatasaray'dan gittiği Stuttgart'ta bireysel olarak iyi sayılacak bir performans sergileyen ancak takımı küme düşen Ozan Kabak verdiği mesaj ile takımda kalacağını ve hedefi şöyle açıkladı:

"Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir mücadele gösterdik ama ne yazık kı istediğimiz şekilde bitirmeye yetmedi. Muhteşem taraftarımız ile Stuttgart'ın ait olduğu yere geleceğine inanıyorum."

Ozan Kabaktan Stuttgartta kalma sinyali

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