05.01.2021 - 13:52 |
Ozan Tufan - Eyüp Akcan'ın arasındaki diyalog geceye damga vurdu
Ozan Tufan - Eyüp Akcan arasındaki sohbet Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maç sonrasında damga vurdu.
Süper Lig'in 16. haftasının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Maçın gollerini Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Sarı lacivertli ekibin rahat kazandığı maç sonrasında Ozan Tufan - Eyüp Akcan sohbeti damga vurdu
Maç sonrasında takım otobüsünde yapılan canlı yayında Ozan Tufan - Eyüp Akcan arasında geçen diyalog şu şekilde;
Bir Ozan Tufan klasiği | Takım otobüsünde kırdı geçirdiKasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin maç sonu takım otobüsünde Ozan Tufan klasiği yaşandı. Genç futbolcu Eyüp Akçan'ın konuştuğu sırada araya giren Ozan, eğlenceli halleriyle izleyenleri gülme krizine soktu.