Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ozan Tufan - Eyüp Akcan'ın arasındaki diyalog geceye damga vurdu
05.01.2021 - 13:52 |

Ozan Tufan - Eyüp Akcan'ın arasındaki diyalog geceye damga vurdu

Ozan Tufan - Eyüp Akcan arasındaki sohbet Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maç sonrasında damga vurdu.

Ozan Tufan - Eyüp Akcan'ın arasındaki diyalog geceye damga vurdu
ABONE OL

Süper Lig'in 16. haftasının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Maçın gollerini Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Sarı lacivertli ekibin rahat kazandığı maç sonrasında Ozan Tufan - Eyüp Akcan sohbeti damga vurdu

Maç sonrasında takım otobüsünde yapılan canlı yayında Ozan Tufan - Eyüp Akcan arasında geçen diyalog şu şekilde;

Bir Ozan Tufan klasiği | Takım otobüsünde kırdı geçirdiKasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin maç sonu takım otobüsünde Ozan Tufan klasiği yaşandı. Genç futbolcu Eyüp Akçan'ın konuştuğu sırada araya giren Ozan, eğlenceli halleriyle izleyenleri gülme krizine soktu.
daha fazla video için

Ozan Tufan - Eyüp Akcanın arasındaki diyalog geceye damga vurdu

Arsenal'de Thomas Partey çalışmalara başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sumudica'dan olay Cüneyt Çakır çıkışı
    Sumudica'dan olay Cüneyt Çakır çıkışı
  2. Şampiyonluk oranları güncellendi
    Şampiyonluk oranları güncellendi
  3. İstanbulspor'dan transfer!
    İstanbulspor'dan transfer!
  4. Falcao'dan 'Galatasaray' kaldırdı
    Falcao'dan 'Galatasaray' kaldırdı
  5. 'Gücümüzü gençliğimizden alıyoruz'
    'Gücümüzü gençliğimizden alıyoruz'



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İtalyanlar bombayı patlattı! Juventus maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu...

İtalyanlar bombayı patlattı! Juventus maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu...

Ozan Tufan - Eyüp Akcan'ın arasındaki diyalog geceye damga vurdu

Ozan Tufan - Eyüp Akcan'ın arasındaki diyalog geceye damga vurdu

Galatasaray 7 eksikle Konya deplasmanında! Konyaspor-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray 7 eksikle Konya deplasmanında! Konyaspor-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar, İstanbul'da

Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar, İstanbul'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet