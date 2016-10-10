Ozan Tufan tekerlekli sandalyede

Milli takımın önemli isimlerinden Ozan Tufan sakatlık şoku yaşadı. Genç orta saha, ilk yarının 43. dakikasında Bjarnason’un müdahalesinin ardından sakatlandı. Tedavisinin ardından bir süre kendisini deneyen Ozan, devam edemeyince kenara gelmek zorunda kaldı. Ozan’ın yerine 45. dakikada Tolga Ciğerci sahaya sürüldü.

Ozan Tufan maç sonrası stadı tekerlekli sandalyeyle terketti. Genç yıldızın tekerlekli sandalyesini takım arkadaşı Volkan Şen'in ittiği görüldü.

Şehitler için siyah bant

A Milli Futbol Takımı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında askerlerin ve vatandaşların şehit olması dolayısıyla karşılaşmaya siyah bantla çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımın maça siyah bant takması için FIFA’dan izin istedi. FIFA’nın onay vermesiyle ay-yıldızlılar kollarında siyah bantla sahada yer aldı.