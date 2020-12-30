Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ozan Tufan'da son dakika! Sonuç bekleniyor
30.12.2020 - 07:56 |

Ozan Tufan'da son dakika! Sonuç bekleniyor

Ozan Tufan, 22 Aralık’ta koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Milli futbolcu bugün bir kez daha test verecek. Çıkacak sonuç, bu hafta oynayıp oynamayacağını belirleyecek.

ABONE OL

Fenerbahçe, 22 Aralık’ta yaptığı açıklamada 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kısa bir süre sonra Ozan Tufan, virüse yakalanan oyuncunun kendisi olduğunu sosyal medyadan açıklamıştı. Başarılı futbolcu, geçen hafta çarşamba günü oynanan Başakşehir maçını kazandı. Fenerbahçe hafta sonunu bay geçti. Ozan, bugün bir kez daha koronavirüs testi için örnek verecek. Sonuç pozitif çıkarsa, yıldız Milli orta saha oyuncusunun karantina süreci davam edecek.

Antrenman eksiği var

Ozan Tufan’ın testi negatif sonuç verirse, pazartesi günkü Kasımpaşa mücadelesinde oynama şansı belirecek. Ancak bunun için doktorların onay vermesi gerek. 25 yaşındaki oyuncu, hastalık sürecinde hafif nefes darlığı yaşadı. Ozan ayrıca bu süreçte gerekli antrenmanı da yapamadı. Bu nedenle detaylı bir muayeneden geçirilecek olan Ozan’ın Kasımpaşa karşısında sahada olup olmayacağı, bu kontrolün sonucunda belli olacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! Bu kez bitiyor...

Ozan Tufanda son dakika Sonuç bekleniyor

    Fabrice N'Sakala org çaldı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Emre Akbaba şoku! Ayrılık...
      Emre Akbaba şoku! Ayrılık...
    2. Beşiktaş'tan gurbetçi operasyonu!
      Beşiktaş'tan gurbetçi operasyonu!
    3. Ozan Tufan'da son dakika!
      Ozan Tufan'da son dakika!
    4. Muslera'dan sonra bir Uruguaylı daha!
      Muslera'dan sonra bir Uruguaylı daha!
    5. Manchester United şampiyonluk yolunda
      Manchester United şampiyonluk yolunda



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Juventus yeni forma anlaşmasını duyurdu

    Juventus yeni forma anlaşmasını duyurdu

    Yüzde 100 burs müjdesi

    Yüzde 100 burs müjdesi

    Son dakika | Sergen Yalçın: İstediğimiz yere geldik

    Son dakika | Sergen Yalçın: İstediğimiz yere geldik

    Galatasaray yerli oyuncular ile zirveye!

    Galatasaray yerli oyuncular ile zirveye!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet