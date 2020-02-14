Ozan Tufan'dan Sevgililer Günü paylaşımı...

Ozan Tufan'dan duygusal bir paylaşım geldi... Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan, Sevgililer Günü'ne özel bir fotoğrafı ınstagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kız arkadaşı Rojin Haspolat ile olan samimi pozunu paylaşan Ozan, böylelikle sevgilisiyle ilgili ilk kez paylaşımda bulunmuş oldu.

Ozan'ın paylaşımı şöyle: