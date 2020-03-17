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HaberlerSüper Lig Haberleri Özdemir: Maçlar nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek
17.03.2020 - 18:19 |

Özdemir: Maçlar nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir birçok konuda açıklamalarda bulundu. Özdemir "Ligler ertelenecek mi?" şeklinde soruya "Nisan ayının sonuna kadar şu anda karar gereğince seyircisiz olarak maçlar devam edecek" yanıtını verdi."Maçlar nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek" dedi.

Özdemir: Maçlar nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek
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İşte TFF Başkanı Özdemir'in açıklamaları:

"UEFA Başkanı Ceferin bize sunum yaptı. EURO 2020 bir yıl ertelenmesi konusunda sunumunu yaptı. Her şey yolunda gitseydi, şampiyona Haziran'da başlayacaktı. Ama yaşanan corona virüs olaylarının etkisiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ertelendi. Biz de TFF olarak bu karara destek verdiğimizi ifade ettik. UEFA ülkeleri mart ayında iki hazırlık maçımız vardı. Bütün bu maçlar, hepsi bu yılın Haziran ayında oynanma kararı alındı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için çalışma grubu oluşturdular. Bütün liglerin Haziran sonunda bitirebilmesi gerekiyor. UEFA ile yapmış olduğumuz toplantıda aldığımız kararlar bu."

Özdemir ayrıca "Ligler ertelenecek mi?" şeklinde soruya "Nisan ayının sonuna kadar şu anda karar gereğince seyircisiz olarak maçlar devam edecek. Bilim kurulumuz var. Corona virüsün en az etkilediği ülke Türkiye. Biz isteriz ki Türk milletinin gönlü ve kafası rahat olsun," yanıtını verdi.

Yardımcı'dan Terim'e yanıt

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları üzerine "Terim'in açık konuşmadığı ama kastettiği kişi benim. Kendisi müsaade etsin, UEFA ile olan görüşmelerde bir üye olarak nasıl katılacağımı bilecek kadar tecrübeliyim" açıklamasını yaptı.

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Özdemir: Maçlar nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek

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