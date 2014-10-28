Özdilek: 21 oyuncumdan yararlanacağım

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Deplasmandaki çıkışımızı içerideki maçlarımızda da göstermemiz gerekiyor" dedi.



Sivasspor deplasmanında 1-0'lık sonuçla önemli bir galibiyet elde ettiklerini ve bu galibiyetle deplasmanlarda 7 puan topladıklarını ifade eden Mehmet Özdilek, dışarıda yakaladıkları çıkışı içeride de sürdürmeleri gerektiğini vurgularken şunları söyledi:



"Takımım çok daha gelişecek ve daha yukarılara çıkacak. Eksiklerimiz var. Elimde yüksek potansiyele sahip oyuncu grubum var. Özellikle içerdeki çizgimizi daha üstlere taşımamız lazım. İç sahada sıkışan oyunları aşmamız gerekiyor. Dış sahada daha başarılıyız. 21 oyuncumdan da yararlanacağım. Oyuncularımın hepsinin bu işin içinde olması gerekiyor. Çok geniş bir kadrom yok."



FERAH: "LİG VE KUPAYI BİRLİKTE GÖTÜRECEĞİZ"



Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah ise Sivasspor galibiyetinin ardından Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacakları Sebat Proje Trabzon Akçaabat'ı geçerek kupada ilerleyebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söylerken şöyle konuştu:



"Lig ve kupayı aynı anda götürebiliriz. Kupa maçları da lig kadar önemli. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Sebat Proje Trabzon Akçaabat maçını kazanıp kupada ilk hedefimiz olan gruplara kadar gitmek amacımız. Bu maçın ardından sahamızda Kayseri ekibi ile karşılaşacağız. Her iki maçta da hedefimiz galibiyet."