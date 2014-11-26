Özdilek: "Eleştiri değil, destek süreci"

Özdilek, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Kasımpaşa maçı öncesinde Murat Duruer haricinde eksik oyuncularının olmadığını belirterek, Kağan, Ümit ve Sercan'ın bir haftadır takımla birlikte çalıştıklarını anlattı.

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa'nın evinde iyi oynayan bir ekip olduğunu ifade eden Özdilek, "Kasımpaşa da puan olarak beklentilerin altında. Aramızda üç puan fark var. Kasımpaşa maçını kazanarak güvenimizi yükseltmek istiyoruz. Tablo olumsuz gibi görünse de bu tabloyu olumluya çevirecek olan oyuncu grubumuzdur" diye konuştu.

Özdilek, hiçbir maçın kolay olmadığını dile getirerek, her maçı kazanabilecek güçte olduklarını söyledi.

Son haftaya bakılarak mücadele anlamında karamsar tablonun çizilebileceğine işaret eden Özdilek, "Her takım aynı durumu yaşıyor. İstanbul'a giderken daha coşkulu ve arzulu bir takım olacak bunun sözünü veriyoruz. Kaybetmekten korkmadan cesaretli olacağız. Bireysel çok hata yapıyoruz ama bu süreç oyuncuları eleştirecek değil destek olunacak süreç. İlk yarıda 6 maç ve 18 puan var. Alabildiğimiz kadar puan almalıyız ki ikinci yarı daha rahat olsun" ifadesini kullandı.

Özdilek, Kasımpaşa maçının takımın geleceğini görme adına önemli bir mücadele olacağını vurgulayarak, "Bu maçı kazanırsak gelecek maçlar daha da kolaylaşacaktır. Futbolcularımıza güveniyoruz. Kafamızı öne eğmek hiçbir fayda sağlamayacaktır. İlk yarıda 19-20 puana ulaşmalıyız" dedi.