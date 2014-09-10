Özdilek: "Favori Beşiktaş değil"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş maçının zor olacağını tahmin ettiklerini belirterek, kendilerine inandıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

15 günlük milli maç arasından sonra yeniden lige döndüklerini hatırlatan Mehmet Özdilek, "Hem basketbol hem de futbol takımımızın aldığı sonuçlar bizi üzdü. Milli Futbol Takımımız'ın önünde daha çok maç var, onlara başarılar diliyorum. Basketbol takımımızı da tebrik ediyorum. Bizim üç oyuncumuz Oğuzhan Kwueke ve Godfrey Oboabona milli takımdaydı. Godfrey, Beşiktaş maçında bizimle olamayacak. Diğer oyuncular takıma katılacak. Ali Adnan ise Beşiktaş maçından sonra milli takıma katılacak" dedi.



"RAKİBE CİDDİ SAYGIMIZ VAR"

Bu hafta çok önemli bir rakiple oynayacaklarını ifade eden Özdilek, "Rakibe ciddi saygımız var. Onlardan korkuyoruz anlamına gelmesin. Maçın zor olacağını tahmin edebiliyoruz. Biz kendimize inanıyoruz. Sahaya bu inancı yansıtacağız. Eksiklerimiz var, onları gidermek için çalışıyoruz. Beşiktaş maçı sonrası Mersin’e gideceğiz. Oyuncularımızın bu iki maçta da en iyi performanslarını sahada sergilemelerini bekliyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazı anlayışları düşünceleri değiştirmek kolay değil. İyi bir oyuncu gurubum var, bu işten alnımızın akıyla çıkacağımızı biliyoruz. Ufak tefek ağrıları olan futbolcularımız var. Beşiktaş maçında her şeyiyle hazır bir takım olacağız. Biz oraya giderken yapabileceğimizin en iyisini yapmak için gideceğiz. Beşiktaş şu an ligdeki en dinamik takım gibi görünüyor. Ama favori Beşiktaş değil. Rakibin güçlü yanları var, bizim de güçlü yanlarımız var. Bu güçlü yanlarımızı sahaya yansıtıp oynayacağız. Beşiktaş takımı iyi mücadele eden bir takım. Biz de o dirayette oynayacağız. Pazar günü Rize’den hareket edip İstanbul’a gideceğiz. Maçtan sonra Mersin maçı için İstanbul’da kalacağız. Tekrar Rize’ye dönmeyeceğiz. Mersin maçının kampını İstanbul’da geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor taraftarını İstanbul’da maça beklediklerini belirten Özdilek, "Taraftarımızı yanımıza bekliyoruz. Çaykur Rizespor sevgisi olan içeride ve dışarıda bu takımı desteklesin. Biz de taraftarla İstanbul’da buluşmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.