Özdilek, Fenerbahçe'den çekinmiyor!

Özdilek, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son oynanan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçında hava, saha şartları ile hakemin ortaya koyduğu hatalara rağmen alınan bir puanın iyi, futbolcuların oynama isteğinin sevindirici olduğunu belirtti.

Sakatlar korkutuyor

Özdilek, Fenerbahçe maçı öncesinde takımda birçok eksik olduğunu ifade ederek, "Ali Adnan cezalı, Abdi ve Ümit çok uzun zamandır takımla çalışmadı, takımla çalışmaya yeni başladı. Deniz'in beli ile ilgili problemleri vardı ama takımla çalışmalara başlayacak. Holosko iki gündür yoğun tedavi görüyor, bugün takımla olacak. Sercan'ın adalesinde yırtık olduğu için 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak. Kağan'ın Ankara'da tedavisi sürüyor. Milli maç arasında takımla çalışmalara başlayacak. Giray'ın elinde kırık var ve şiş olduğu için kullanamıyoruz. Sekiz oyuncunun zorlukları var" diye konuştu.

Fenerbahçe maçında sakatlıklardan dönen oyuncunun az olacağını vurgulayan Öztürk, "Filip Holosko yüksek olasılıkla oynayacak. Giray için önümüzde 3 gün var ve elindeki şiş giderse maçtan bir gün önce karar vereceğiz. Çok zor gibi görünüyor. Deniz takımla çalışıyor, gözlemleyeceğiz. Kadromuz çok geniş değil, Kıvanç cezalıydı ve döndü. Ümit ile Liban bir aydır takımdan ayrı, çok ciddi zafiyetleri var. Kadromuzda eksiklik olursa değerlendireceğiz. Giray, Deniz ve Holosko oynamaya yakın görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımıza güveniyoruz"

Özdilek, Fenerbahçe'nin çok güçlü olduğunu ama yenilmeyecek bir takım olmadığını vurgulayarak, "İnsanların yapamaz dediğini yapmak bizi eğlendiriyor. Hafta sonu zor denilen maçı lehimize çevirmek için çalışacağız. Rakibe saygı duyuyoruz ama çekinmiyoruz. Kazanma isteği ile oraya gideceğiz. Kolay değil, Fenerbahçe'ye karşı oynamak zor ama oyuncularımıza güveniyoruz. Kolayı seçmeyeceğiz orada. Biz de bize yakışanı gösterip bize yakışanı yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaybetmekten korkmadıklarını, kaydeden Özdilek, şunları söyledi:

"Kendimizi biliyoruz. Lige sorunlu başladık ama her geçen gün üstüne koyan bir yapımız var. Takım olgusunu sahaya yansıtma, maçı bırakmama bizi son dört haftada performans ve puan olarak yukarı taşıdı. Fenerbaçe'nin uzun zamandır mağlup olmadığını biliyoruz. Orada kolayı seçmekten çok, zoru seçeceğiz. Toplamda 27 maçtır kaybetmediklerini biliyoruz. Biz uzun zamandır yenilmeyen takımları da yendik. Futbolcularımıza güveniyoruz. Fenerbahçe'den çekinmeden gideceğiz."

Özdilek, Fenerbahçe'de de iki önemli eksik olduğunu belirterek, "Emre ve Caner'in olmaması avantaj olacaktır ama bunu da abartmanın anlamı yok. Fenerbahçe geniş bir kadroya sahip, eksikliğini fazla hissetmeyeceklerdir" dedi.

Kendi sahasında her maçta gol yiyen bir Fenerbahçe olduğunu ifade eden Özdilek, "Zafiyetleri var ama Beşiktaş maçı moral olarak onları yukarı taşıdı. İşimiz biraz daha zorlaştı. Bizim de dışarıda iyi bir başarımız var. Hakemin tutumu da önemli. Son hafta yaşadığımız hakem talihsizliğini de düşünürsek, inşallah o maçın hakemi oynatmaya yönelik, gördüğünü çalan bir yapıda olur. Hakemler son zamanlarda oyunun önüne geçiyorlar. Dilerim bundan sonra oyunun önüne geçmezler" diye konuştu.