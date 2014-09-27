Özdilek: "Galibiyet alma zamanımız geldi"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Mehmet Özdilek, artık ligde kazanma zamanının geldiğini belirterek, 3 deplasman maçının ardından evlerine dönmenin keyifli olduğunu söyledi. Özdilek, ''Ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşacağız. Ligde henüz galibiyetimiz yok. Artık kazanma zamanı geldi. Rakibimiz iyi bir takım. Son maçında bunu gösterdi. Ligde kolay maç yok. Amacımız kazanmak olacak" dedi.

FUTBOLUN MEYVESİ GOL

Bursaspor ile oynayacakları maçta kendi evlerinde oynamamın avantajını kullanmak istediklerinin altını çizen Özdilek, "Bunun içinde seyirci desteği çok önemli. Taraftarımızın itici gücü bizim için büyük önem taşıyor. Umut ediyorum ki bize destek verecekler. Tüm çalışmalarımız bu yönde olacak. Futbolun meyvesi gol. Gol bölgelerinde biraz daha üretken olmamız gerekiyor. İleride yetenekleri üst düzeyde iyi oyuncularımız var. Bir süreç yaşıyorlar ve bunu da aşacaklar" diye konuştu.

KADRODA İKİ EKSİK

Bu arada, Çaykur Rizespor'da Bursaspor maçı öncesi Irak Milli Takımı'nda bulunan Ali Adnan ile sakatlığı bulunan Sezer kadroda yer almıyor. Sakatlığı düzelen Kıvanç ile cezası biten Oğuzhan'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.