Özdilek: Galibiyet zamanı geldi

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, kendi sahalarında oynadıkları 3 maçtan sadece 2 beraberlik aldıklarını hatırlatarak, "Sahamızda galibiyet zamanı geldi" dedi.

Ligde deplasmanda Sivasspor, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Sebat Proje Trabzon Akçaabat galibiyeti ile moral bulduklarını ifade eden Özdilek, Kayseri Erciyesspor maçına hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Hafta sonu sahamızda Kayseri Erciyesspor ile önemli bir müsabaka oynayacağız. Önemli bir rakiple karşılaşacağız. Rakibimizin belki ligde bulunduğu yeri hak etmeyen bir görüntüsü var. Ancak iyi bir kadrosu olan ciddi bir ekiple karşılaşacağız. Son maçta Beşiktaş'ı yendikleri için bize biraz da moralli gelecekler. Ancak bizde son lig maçımızı deplasmanda kazandık ve moralliyiz. Zor bir deplasmandan puan alıp evimize döndük. Bu maç öncesi bir cezalı ve 3 sakat oyuncumuz var. Bu arkadaşlarımızın durumu çok önemli."

"KAZANIRSAK ÖNÜMÜZE DAHA NET BAKARIZ"

Ligde henüz kendi sahalarında galibiyetleri bulunmadığını hatırlatan Özdilek, "Evimizde kendi üzerimizdeki baskıyı kırmamız gerekiyor. Bu maçı kazanmak önümüze çok daha net bakmamızı sağlayacak. İçerde oynadığımız 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Artık sahamızda galibiyet zamanı geldi. Ama bu kolay mı olacak; kesinlikle hayır. Oynanan maçlara bakıldığında ligdeki tüm müsabakalar heı iki takım içinde çok zor geçiyor. Bu hafta seyirciye ciddi anlamda ihtiyacımız var. Onların desteği ile inşallah galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Kendi evimizde 3 haftadır alamadığımız galibiyeti Kayseri Erciyespor karşısında alacağımıza inanıyorum" dedi.

SAKATLARIN DURUMU BELİRSİZ

Çaykur Rizespor'da Kayseri Erciyesspor maçı öncesi sarı kart cezalısı olan Kıvanç ile sakatlıkları bulunan Ümit, Kağan ve Liban Abdi kadroda yer alamayacak. Kupa maçında şans verilen yedek oyuncuların performansı teknik direktör Mehmet Özdilek'i memnun etti. Özdilek'in bu oyuncuların yerine kupa maçında şans verdiği oyunculardan yana tercih kullanacağı öğrenildi.