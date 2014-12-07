Özdilek: Kılıçla yaşayan kılıçla ölür

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kardemir Karabükspor'a 3-0 yenilen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Başarısız tabloda bunu değerlendirecek teknik adamlardır. Her iki taraf için doğrusu neyse ona karar vereceğiz. İnsanlar şunu unutmasınlar; kılıçla yaşayan kılıçla ölür" dedi.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi düşünceler ile maç sonu düşüncelerin farklı olduğunu dile getirdi.

Her iki ekibin kazanmak için oynayacağı bir maç olduğunu vurgulayan Özdilek, yedikleri gol öncesi ve sonrasında çok konuşulacak şey bulunduğunu kaydetti.

Maçın ikinci yarısında suni bir baskıları olduğunu anlatan Özdilek, rakiplerinin daha çok istediğini ve haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Özdilek, kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Futbolculara söyleyecek bir şeyim yok. Tabloya bakıldığında başarısız bir tablo. Başarısız tabloda bunu değerlendirecek teknik adamlardır. Her iki taraf için doğrusu neyse ona karar vereceğiz. İnsanlar şunu unutmasınlar; kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Bundan kim ne ders çıkarmak istiyorsa çıkarsın."