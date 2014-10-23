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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Özdilek: Ligde artık saha avantajı yok
23.10.2014 - 11:47 | | RİZE (AA)

Özdilek: Ligde artık saha avantajı yok

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Özdilek, "Bu sene ligde iç saha dış saha avantajı yok. Tek düşüncemiz olacak, kazanmak. Sivasspor deplasmanında alınacak bir galibiyet bizi çok daha yukarı taşıyacak" dedi.

Özdilek: Ligde artık saha avantajı yok
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Spor Toto Süper Lig'de 25 Ekim Cumartesi deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Bu sene ligde iç saha dış saha avantajı yok. Tek düşüncemiz olacak kazanmak. Sivasspor deplasmanında alınacak bir galibiyet bizi çok daha yukarı taşıyacak" dedi.

Özdilek, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Liban Abki, Kağan Söylemezgiller ve Ümit Korkmaz'ın sakatlıklarının devam ettiğini, bu nedenle kadroda yer alamayacaklarını belirtti.

Sivasspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayan Özdilek, "Fakat, onlar da sezona istediği gibi başlayamayan geçen sezonun flaş takımı. Bu sene ligde iç saha dış saha avantajı yok. Tek düşüncemiz olacak, kazanmak. Sivasspor deplasmanında alınacak bir galibiyet bizi çok daha yukarı taşıyacak" diye konuştu.

Yetenekli, geçen sezondan bu yana birlikte olan iki senedir aynı hoca ile çalışan bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade eden Özdilek, "Sivasspor'da içeride zor gol atan, dışarıda daha başarılı bir görüntü çiziyor. Biz ise dışarıda daha başarılı görünüyoruz. Çok fazla dinlenme zamanımız olmadı. Yarın Sivas'a gideceğiz. Önümüzdeki hafta da yoğun olacak. Haftayı sağlıklı geçirmek adına Sivasspor'dan puanlarla dönmek önemli" şeklinde konuştu.

Bahane değil, çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydeden Özdilek, "Her oynadığımız maçlardan ders çıkarmalıyız. Bunları arkadaşlarla konuşarak göstermeye çalışıyoruz. Sivasspor maçında kazanmak için oraya gideceğiz. Ümit ederim kazanıp geri döneceğiz. Bu lig çok enteresan. 6 hafta gösterdi ki; geçen sezonun aynısı gibi bir tablo. İki maç kazanan yukarıda, iki maç kaybeden alttaki takımlarla yarışacak. Biz kazanmak adına bu yarışın içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'un çok fazla pozisyon vermediğini belirten Özdilek, şöyle devam etti: "Duran toplarla ilgili ciddi sıkıntımız var ve çalışıyoruz. Geçen sezonda bu tür golleri yiyen bir Çaykur Rizespor vardı. Sezon başından bu yana çalışıyoruz. Anlık konsantrasyon eksiklikleri kalemizde gol olarak sonuçlanıyor. Daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağız. Çalışmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok."

Göreve gelirken, üst sıraları hefefleyerek görevi kabul ettiklerini vurgulayan Özdilek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Beklentilerin çok altındayız. Bu sene bünyemize kattığımız dört oyuncu var. Bir çok şeyi değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bir çok takım Trabzonsor dahil fiziksel ve taktiksel olarak hazır değil. Milli maçlara oyuncuların dönüşüne bakıldığında oyun olarak hazır değiliz. Daha farklı bir çizgide olmalıyız. Saha içindeki coşkumuzu geride biraz daha yukarı taşımalıyız."

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