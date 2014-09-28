Özdilek: Üzerimizde baskı var

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, üzerlerinde maç kazanamamanın getirdiği bir baskı olduğunu belirterek, "Birçok şeyi hak eden başkan ve yönetim ile taraftar var. Oyuncularımız bu sorumlulukla ciddiyetlerini biraz daha yukarı taşımalılar" dedi.

Özdilek, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Kaybetmeyi beklemiyorduk. Bugün kaybedecek bir oyun da oynamadık. Ama bazen oynadığınız oyunun hakkını alamıyorsunuz. Son 3 haftada duran toptan 3 gol yedik. Oyuncularımız adam paylaşımında unutkanlık yaşıyor. İkinci yarı oyuna giren oyuncuların performansı oyundaki arkadaşların performansı ile örtüşmedi. Mücadelenin son dakikasına kadar oyunda olduk. Bu ara kazanamamanın getirdiği bir baskı var. Bunu bahane olarak ortaya koymak istemiyorum. Ortada baskı yaratacak bir durum da yok. Birçok şeyi hak eden başkan ve yönetim ile taraftar var. Oyuncularımız bu sorumlulukla ciddiyetlerini biraz daha yukarı taşımalılar. Rakibi tebrik ediyorum. Biz de bundan sonraki süreci değerlendireceğiz. Bir galibiyet takımda her şeyi değiştirir" diye konuştu.

Özdilek, karşılaşmanın sonunda taraftarların yönetim aleyhine yaptığı tezahüratlarla ilgili soruya ise, "Ligin henüz 4'üncü haftasında iyi işler yapmaya çalışan bir yönetime yapılan bu durumun haksızlık olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.