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24.06.2014 - 13:46 | | RİZE (AA)

Özdilek'in kontratında dikkat çeken madde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, daha önce prensipte anlaştığı teknik direktör Mehmet Özdilek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Özdilek, sözleşmesinde, 3 büyüklerden ve milli takımdan teklif gelmesi halinde Çaykur Rizespor'dan ayrılabileceğine dair madde olduğunu söyledi.

Özdilek'in kontratında dikkat çeken madde
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Mehmet Özdilek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Koray Deniz, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özdilek ile 3 yıllığına anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Özdilek yönetiminde ligde ilk sezon ilk 10 içerisinde yer almayı, sonraki sezon ise Avrupa kupalarına katılma mücadelesi vermeyi hedeflediklerini dile getiren Deniz, "Bunun için çalışacağız" dedi. Mehmet Özdilek de iyi oyunculardan kurulu bir ekibe geldiğini ve kendisini uyum içinde çalışılacak bir ortamın beklediğini söyledi.

İmzaların 3 veya 5 yıl olmasının önemli olmadığını ifade eden Özdilek, "Hedefi planlı bir ekibiz. Önemli olan sahadaki başarı. Vakit geçirmeye gelmedik. Ortak hedeflerde buluşmak, tercih anlamında bizi Rize'ye daha yakın kıldı. Başarılı olmak için için her şeyi yapacağız. En büyük desteği taraftardan bekliyoruz. Taraftar ile takım bütünleşmeli. Bütünleşirsek her iş daha kolay yol alacaktır. Taraftarın destek vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Süper Lig'de takımların artık Rize'ye elini kolunu sallayarak gelemeyeceğini belirten Özdilek, "Çaykur Rizespor, artık, bu ülkenin en zor deplasmanlarından biri olacak. Hangi takımla oynarsak oynayalım Rizespor'un favori olduğu bir deplasman olacak. Rizespor'u daha iyi yerlere taşımak için çalışacağız. Taraftarlarımızın enerjisiyle, yere sağlam basan, geleceğini hazırlayan bir Rizespor olacak. Burada olmaktan çok mutluyuz. Düşündüklerimizi, hayal ettiklerimizi gerçekleştirebiliriz. Bunun için çalışacağız" dedi.

Özdilek, sözleşmesinde, "3 büyük"lerden ve milli takımdan teklif gelmesi halinde Çaykur Rizespor'dan ayrılabileceğine dair madde olduğunu söyledi.

Transfer çalışmaları

Ligde kalıcı bir takım olmanın önemine dikkati çeken Özdilek, "Mevcut kadroyu koruyacağız. Transfer etmeyi düşündüğümüz oyuncular var ama oyuncularımız ekonomik anlamda büyük rakamlarla olmayacak. Bir yabancı transferi etmeyi düşünüyoruz. Bugün için transfer konuşmak çok doğru değil" dedi.

Özdilek, Çaykur Rizespor'un sporseverlere keyif veren futbol sergilemesi için çalışacaklarını belirtti. Bu arada, teknik direktör Mehmet Özdilek'in, imza töreni sırasında arkasındaki reklam panosunun rüzgarın etkisiyle düşmesinin ardından sarf ettiği "Rüzgarı arkamıza aldık. Başarı gelir" sözleri üzerine gülüşmeler yaşandı.

İmza törenine, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Mehmet Özdilek'in yardımcılığını Sedat Karabük, Şenol Fidan, Yusuf Tokaç, Erdinç Mehmet Erol ve İlker Kıreker'in yapacağı, Servet Çavuşoğlu'nun ise idari menajerlik görevini yürüteceği belirtildi.

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