Özdilek'ten Fatih Terim'e destek

Spor Toto Süper Lig'de 20 Ekim Pazartesi günü sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, moral olarak üst seviyede olduklarını, sahalarında taraftarlarının önünde kazanmak istediklerini söyledi.

Özdilek, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor deplasmanında aldıkları galibiyet ile moral bulduklarını, kazanamama stresini üzerilerinden attıklarını belirtti.

Bir galibiyetin her şeyi bitirmediğini vurgulayan Özdilek, önlerinde uzun bir periyot bulunduğunu, bu hafta çıkışlarını sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.

Sahalarında henüz kazanamadıklarını dile getiren Özdilek, şöyle devam etti: "Moral olarak üst seviyedeyiz. Evimizde, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Önümüzde beş gün var. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Rakibin konumu, durumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu tür maçların zor olduğunu biliyoruz. Biz kendi işimize bakacağız. Evinde, seyircisi önünde favori olan Çaykur Rizespor, kazanmak için oynayacak."

Özdilek, futbolda seri galibiyetlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, 180 gündür iki maç kazanamadıklarını, galibiyet serisini yakalamaları gerektiğini kaydetti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen araların bazen fayda, bazen sorun oluşturduğuna işaret eden Özdilek, şöyle konuştu: "Eskişehirspor galibiyetinin anlam taşıması için Balıkesirspor maçı önem taşıyor. Milli takıma verdiğimiz yabancılar vardı. Sakat olan oyuncularımız Ümit, Kağan, Kıvanç gibi oyuncular takımdan ayrı çalıştı. 10 kişi ile antrenman yaptık ama iyi çalıştık. Ali Adnan aramıza katıldı. Cuma günü diğer yabancılar aramıza katılacak. Ümit ve Kağan, Balıkesirspor maçında aramızda olamayacak. Kıvanç için maç günü karar vereceğiz."

Milli takımın durumu

Özdilek, milli takımda iç açıcı bir tablo bulunmadığını ifade ederek, kura çekildiğinde grubun iki favorisinin Hollanda ve Türkiye olduğunu belirtti. Oynanan maçlar sonucunda favorilerin Çek Cumhuriyeti ve İzlanda olduğunu vurgulayan Özdilek, şunları söyledi: "Bu iki ekip, puan ve oyun olarak çok önümüzde. Çok büyük umutlarla başladık ama üç maçlık periyotta istediğimizi elde edemedik. Moral açısından ülkeyi yıprattı ama oynanmamış yedi karşılaşma var. Üçüncülerin de gittiğini düşünürsek, turnuvanın sonunu beklemeliyiz. Futbolda bazen iki kere iki dört etmez. Bazen olmuyor ve böyle bir süreçten geçiyor. O insanlara güvenmek birinci önceliğimiz olacaktır. Fatih hoca ve ekibi bu işten yüzünün akı ile çıkacaktır."