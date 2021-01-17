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17.01.2021 - 19:51 |

ÖZEL | Rizespor'da Tomas dönemi sona erdi

Süper Lig'de üs üste aldığı kötü sonuçlardan sonra bugün de Yeni Malatyaspor'a 4-1 yenilen Çaykur Rizespor'da Stephan Tomas dönemi sona erdi.

ÖZEL | Rizespor'da Tomas dönemi sona erdi
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Süper Lig'de ayrılık depremi. Çaykur Rizespor'da Stephan Tomas dönemi sona erdi. Bugün Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 4-1 gibi net bir skorla yenilen Karadeniz temsilcisinde yönetim tecrübeli teknik adamın istifasını istedi.

Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas ile yollar resmen ayrılıyor.

ÖZEL UÇAKLA DÖNÜYORLAR
Malatya deplasmanından özel uçakla dönen Rizespor'da takım tesislere ulaşınca resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

5 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR
Son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan KAradeniz ekibi 21 puanla Süper Lig'de 16. sırada bulunuyor.

TOMAS: KÖTÜ SONUÇ ALDIK
Süper Lig'in 19. haftasında Rizespor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 4-1 kaybetti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ilk yarıda iyi oynadıklarını ve golü de bulduklarını belirterek, “İlk yarı bizim için çok iyiydi, ama ikinci devre erken gol iyince gardımız düştü, reaksiyon gösteremedik. Kötü sonuç aldık maalesef. Toparlanmamız lazım önümüzde Gaziantep FK maçı var, önemli bir maç bizim için” diye konuştu. Sezon başı hedeflerini rahat bir sezon geçirmek olarak kurduklarını ifade eden Tomas, ancak korona virüs ve sakatlıklar nedeniyle şu an ligde iyi gidemediklerini dile getirdi. Transfer döneminde 3-4 oyuncuyu daha kadrolarına katmak istediklerini kaydeden deneyimli çalıştırıcı, kısa sürede toparlanmaya çalışacaklarını aktardı.

ÖZEL | Rizesporda Tomas dönemi sona erdi

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