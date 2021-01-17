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Haberler1.Lig Haberleri Özer Hurmacı, bin 198 dakika kaçırdı
17.01.2021 - 13:05 | | Barış Yalım BURSA (İHA) -

Özer Hurmacı, bin 198 dakika kaçırdı

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı, ilk yarı itibariyle bin 198 dakika kaçırdı.

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TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’un en tecrübeli ismi olan Özer Hurmacı, bu sezon takımına beklenilen katkıyı sağlayamadı.

Sakatlıklarla başı dertte olan 35 yaşındaki futbolcu, ligde oynanan 17 maçta, yani bin 530 dakikalık sürede sadece 656 dakika sahada kalabildi. Ligde 874 dakika kaçıran Özer Hurmacı, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yalnızca 96 dakika oynayabildi. Bu kulvarda da, uzatma dakikalarını da göz önünde bulundurursak 324 dakika süre alamayan tecrübeli futbolcu, hem sakatlıklar hem de form düşüklüğü sebebiyle, ilk yarı itibariyle toplamda bin 198 dakika, yeşil-beyazlı formayı terletemedi.

Antalya’da devam eden kamp çalışmalarında da sakatlığı sebebiyle takım antrenmanlarına katılamayan Özer Hurmacı’nın, TFF 1.Lig’in 18’inci haftasında oynanacak olan Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.
Özer Hurmacı, bu sezon 1 gol attı, 3 asist yaptı.

Özer Hurmacı, bin 198 dakika kaçırdı

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