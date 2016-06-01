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01.06.2016 - 16:41 | | Skorer

Özgür Çek Çaykur Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor,sol bek Özgür Çek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Özgür Çek Çaykur Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan PTT 1. Lig ekibi Alanyaspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan ve Antalya ekbiyle Süper Lig'e çıkma başırısı gösteren Özgür Çek Karadeniz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor kulübünden transferle ilgili yapılan açıklama şöyle;

'Geçtiğimiz sezon sonunda Alanyaspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 1991 Tokat doğumlu, genç oyuncu Özgür Çek, kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Önceki yıllarda sırasıyla Fenerbahçe, Osmanlıspor, Ankaragücü, Eskişehir ve son olarak geçtiğimiz sezon devre arasında Alanyaspor’a transfer olan ve 13 maçta forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Özgür Çek ile üç yıllık anlaşmaya varıldı. '

Özgür Çek Çaykur Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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