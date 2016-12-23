Özgür Çek'ten taraftara güzel futbol sözü

Çaykur Rizesporlu futbolcu Özgür Çek, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını galibiyetle kapatmak istediklerini ve ikinci yarıda ise çok daha iyi bir takım izlettireceklerine inandığını söyledi.



Özgür Çek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'un genç ve yeni kurulan bir takım olduğunu kendisinin de takıma sezon başında katıldığını hatırlattı.



Ligin 15. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 mağlup ettiklerini ve bu galibiyetin takıma moral verdiğini belirten Özgür, "Şimdi önemli olan bunun devamını getirmek. Bu yüzden pazar günü oynayacağımız Osmanlıspor maçı çok ayrı bir önem taşıyor. Rakibimiz ligde başarılı, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Elbette zorlu bir maç olacak. Biz de artık kolay bir takım değiliz. Özellikle taraftarımız bu kritik maçta bizi yalnız bırakmayıp destek vermelerini istiyoruz. Osmanlıspor'u yenip, devreyi 3 puanla kapatmak en büyük arzumuz. İlk yarıyı galibiyetle kapattıktan sonra ikinci yarıda çok daha iyi bir Çaykur Rizespor izlettireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



İyi bir takım olduklarını sezon başından bu yana gelişim gösterdiklerini anlatan Özgür Çek, "Saha içerisinde olan, saha kenarında olan bütün arkadaşlar takım için mücadele ediyor. Elbette oynayıp oynamamak hocamızın taktiri. Bende son haftalarda Türkiye Kupası maçlarının ardından ligde de süre almaya başladım." diye konuştu.



"Zor dönemi atlattığımızı düşünüyorum"

Gaziantepspor maçında bu sezon ilk kez 11'de görev yaptığını anımsatan 25 yaşındaki futbolcu, iyi bir performans gösterdiğini düşündüğünü ifade etti.



Elinden geleni en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurgulayan Çek, "Bundan sonra alacağım şansları da elimden geldiğince en güzel şekilde değerlendirip takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.



Ligde son haftalarda oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ama bunu sonuca yansıtmakta aynı başarıyı gösteremediklerine dikkati çeken Özgür Çek, "Çok yeni oyunculardan oluşan bir takımız. Benim gibi bir çok arkadaşım sezon başında geldi. İyi oyunun karşılığını almakta beklentileri karşılayamıyorduk. Gaziantespor maçı ile çok zor dönemi atlattığımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



Özgür Çek, bu sezon ligde ilk kez Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında oyuna dahil olurken son üç maçta da sonradan oyuna dahil oldu ve bir asist yaptı.



Kasımpaşa maçında da ikinci yarıda oyuna dahil olan Özgür, ilk kez Gaziantepspor mücadelesinde yeşil-mavili formayla ilk 11'de sahaya çıktı. Özgür, Gaziantespor karşısında iki gole de katkıda bulundu.



Kweuke'nin golünde asisti yapan oyuncu olan Özgür Çek, Saadane'nin golünde ise direkten dönen topta şutu çeken isimdi.

