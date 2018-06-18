Panama’da heyecan

Dünya Kupası’na ilk kez katılma hakkını elde eden Orta Amerika ülkesi Panama, G Grubu’ndaki rakipleri İngiltere, Tunus ve Belçika ile tarihinde ilk maçlarını oynayacak.

Panama, turnuvanın gizli favorisi olarak gösterilen Belçika ile Dünya Kupası macerasına başlayacak.

Panama, ikinci maçını 24 Haziran’da Nizhny Novgorod’da İngiltere ve üçüncü mücadelesini ise 28 Haziran’da Tunus ile yapacak.