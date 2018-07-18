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18.07.2018 - 10:12 | | ANKARA (AA)

Panama'da Gomez dönemi sona erdi

Panama Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Hernan Dario Gomez'in istifa ettiğini duyurdu

Panama'da Gomez dönemi sona erdi
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Panama Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hernan Dario Gomez, görevinden istifa etti.

Panama Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Kolombiyalı teknik adamın görevini bırakma yönündeki talebinin kabul edildiği belirtildi.

Gomez yönetiminde tarihinde ilk kez 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Panama, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

Kolombiya'yı 1998 Dünya Kupası'na, Ekvador'u 2002 Dünya Kupası'na taşıyan Gomez'in, yeniden Ekvador'u çalıştırması bekleniyor.

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